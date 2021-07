Mesto Piešťany si berie miliónový úver, obnoviť plánuje športový areál i jednu ulicu

Rekonštrukcia vyrieši aj odvodnenie ulice

Oporné múry sú v havarijnom stave

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Piešťany si berie úver v objeme milión eur na investičné akcie, ktoré boli už skôr zaradené do rozpočtu na tento rok. Takmer 700-tisíc eur z úveru má ísť na rekonštrukciu Dopravnej ulice, 200-tisíc na statické zabezpečenie oporných múrov futbalového štadióna a približne 100-tisíc na obnovu športového areálu v Piešťanoch.Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch schválilo prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky so splatnosťou päť rokov. Z piatich oslovených ponúkla Piešťanom práve táto banka najvýhodnejšie podmienky s úrokovou sadzbou 0,02 percenta. Podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča sú momentálne úrokové sadzbyDopravná ulica v Piešťanoch bude vďaka peniazom z úveru obnovená od železničnej stanice po podchod na križovatke s Vrbovskou ulicou. Rekonštrukcia vyrieši aj jej odvodnenie, osvetlenie, zeleň a ráta sa aj s obojsmernou cestičkou pre cyklistov.V prípade obnovy futbalového areálu Piešťany reagujú na výzvu Fondu na podporu športu. Celkový rozpočet tejto investície je vyrátaný na 215-tisíc eur, spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje polovicu tejto čiastky.Futbalového štadióna sa týka aj čiastka určená na sanáciu oporných múrov pri atletickej dráhe, ktoré sú v havarijnom stave.Celková suma dlhu Piešťan sa aj po zarátaní najnovšieho úveru pohybuje hlboko pod hranicou, ktorú stanovuje zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy. Dlh samosprávy podľa tohto zákona nesmie prekročiť 60 percent skutočných príjmov predchádzajúceho roku. Piešťany, aj so zarátaním najnovšieho úveru, zostanú pod hranicou 30 percent príjmov predchádzajúceho roku.