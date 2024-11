Mesto Prešov otvorilo zrekonštruované komunitné centrum na Starej tehelni

Havarijný stav

Rekonštrukcia zariadenia

Nové komunitné centrum

9.11.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov otvorilo obnovené komunitné centrum v lokalite K Starej tehelni, kde sa tak opäť poskytujú dôležité služby pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Činnosť centra sa do prostredia sociálne vylúčených skupín vrátila po troch rokoch. Odkúpenie budovy centra a jeho obnova stáli viac ako 110-tisíc eur a okrem mesta ho financoval aj štát v rámci projektu Spolu pre komunity.Ako pripomenul hovorca Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Michal Hudák , nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny bolo v prešovskej lokalite K Starej tehelni postavené ešte v roku 2011. Až do roku 2021 sa v centre poskytovali služby ako komunitná práca, terénna práca či nízkoprahová služba pre deti a rodiny.„Po desiatich rokoch sa budova dostala na pokraj havarijného stavu a poskytovanie služieb bolo nutné presťahovať do náhradných priestorov na Slovenskú ulicu,“ vysvetlil Hudák.Mesto si však podľa hovorcu uvedomovalo nevyhnutnosť pôsobenia pracovníkov sociálnej práce priamo v lokalite. V roku 2023 sa preto rozhodnutím mestského zastupiteľstva podarilo odkúpiť budovu a zrekonštruovať ju.Upravená bola elektroinštalácia a ústredné kúrenie, pričom z pôvodných gamatiek sa prešlo na kotol. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, dobudovala sprcha, WC pre imobilných a zázemie pre zamestnancov. Vznikla intervenčná aj spoločenská miestnosť.„Nakoľko bola budova pred rekonštrukciou v nevyhovujúcom stave a bola značne navlhnutá, došlo aj k oprave stien a niektorých podláh,“ doplnila vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ v Prešove Eva Kakaščíková.V zrekonštruovanom centre tak môžu naplno prebiehať aktivity sociálneho poradenstva, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, ale aj preventívne aktivity a záujmová činnosť.„V komunitnom centre sa každý deň odohrávajú aktivity, či už s deťmi alebo s dospelými členmi z komunity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času. Sú preventívneho, ale aj edukačného charakteru,“ dodala Kakaščíková.Nové komunitné centrum je súčasťou národného projektu Spolu pre komunity z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR , ktoré na chod centra prispieva finančnými prostriedkami najmä na mzdové náklady.Financie poputovali z ministerstva aj na samotnú rekonštrukciu, štát sa na obnovení komunitného centra podieľal sumou. Mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu najprvna samotnú kúpu objektu, neskôr ďalšíchna opravy.„Na základe zmluvy bude národný projekt štátu trvať až do 31. januára 2029, avšak mesto Prešov má aj v budúcnosti zámer pokračovať v systematickej práci v lokalite a v poskytovaní sociálnych služieb,“ uviedol Hudák.