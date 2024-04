Mesto Prešov rokuje o predaji futbalového klubu Tatran a chystá tiež odkúpenie podielu vo Futbal Tatran Aréne

Radnica ukončila audit klubu

Infraštruktúru chce vlastniť mesto

Možnosťou je aj menšinový podiel

Podiel za vyše stotisíc eur

V súlade so smernicami UEFA

O rok budú majstrovstvá Európy

3.4.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov hľadá záujemcu o futbalový klub FC Tatran Prešov. Na základe ukončeného auditu má za sebou úvodné kolo rokovaní s prvým záujemcom, ktorým je poľský podnikateľ Michal Swierczewski, vlastník klubu úradujúceho majstra Poľska Raków Čestochová.Ďalšie kolo rokovaní je naplánované na prvú polovicu apríla. V hre sú podľa radnice aj iní potencionálni záujemcovia. Predaju klubu bude predchádzať vypísanie verejnej súťaže.Mesto aktuálne rieši aj odkúpenie podielu vo Futbal Tatran Aréne (FTA) od Prešovského samosprávneho kraja.Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, radnica už ukončila audit športového klubu FC Tatran.„Poukázal nám na potenciálne riziká ako pre investora, tak pre mesto Prešov. V zmysle stále prebiehajúcich rokovaní, na základe ktorých ešte nebola podpísaná žiadna zmluva ani dohoda, nie je možné uviesť presné dáta výsledku auditu, nakoľko je podkladom pre rokovania a jeho zverejnenie by mohlo narušiť priebeh a vývoj rokovaní,“ uviedol Hudák.Po audite klubu uskutočnili zatiaľ úvodné rokovanie s prvým záujemcom, ktorým je vlastník siete predajní elektroniky x-kom Michal Swierczewski, ktorý pred desiatimi rokmi kúpil futbalový klub Raków Čestochová a v minulom roku ho doviedol k zisku premiérového majstrovského titulu v poľskej Ekstraklase.Hovorilo sa o modele odpredaja klubu, ale aj formách prevádzkovania futbalovej infraštruktúry. „Obe strany sa dohodli na trojtýždňovej lehote, počas ktorej vyhodnotia podmienky, ktoré vzišli z rokovaní,“ uviedol Hudák.Ako dodal, mesto má zanalyzované podobné modely fungovania na Slovensku a iných európskych mestách, kde samospráva vlastní futbalovú infraštruktúru a futbalový klub v súkromnom vlastníctve prevádzkuje športovú činnosť.„Z viacerých známych modelov momentálne rokujeme o tom najprijateľnejšom, v ktorom mesto Prešov naďalej ostane vlastníkom celej futbalovej infraštruktúry, čo je zároveň jednou z našich základných podmienok,“ skonštatoval hovorca mesta.Ako vyplýva z aktuálnej správy FTA, prevádzkové náklady po dokončení výstavby nového štadióna sú odhadované na viac ako pol milióna eur ročne.Rokovania prebiehajú aj o spôsoboch a podmienkach, za akých si klub infraštruktúru bude od mesta prenajímať. V hre sú varianty, pri ktorých bude mesto infraštruktúru klubu prenajímať, no bude aj jej prevádzkovateľom.Druhou možnosťou je, že prenajímaná infraštruktúra bude prevádzkovaná samotným športovým klubom.Jedným z bodov rokovania bol tiež model odpredaja športového klubu. „Teda či pôjde o 100-percentný odpredaj, alebo si mesto ponechá menšinový podiel. Odpovede na tieto otázky prinesú až ďalšie stretnutia s investormi a v konečnom dôsledku aj hlasovanie mestského zastupiteľstva,“ pripomenul Hudák.Kľúčové sú podľa neho pre mesto aj rokovania s Fondom na podporu športu a Slovenským futbalovým zväzom, v ktorých musia nastaviť spôsob prenájmu futbalového štadiónu v zmysle podmienok dotačnej zmluvy.„Predaj futbalového klubu FC Tatran bude samozrejme, v zmysle zákona, podliehať transparentnej verejnej súťaži. Samotný zámer odpredaja bude musieť schváliť svojim rozhodnutím aj mestské zastupiteľstvo,“ uviedol Hudák s tým, že poslanci dostanú k predaju informatívnu správu a budú o ňom rokovať.„Športový klub teda nemôže byť predaný priamo konkrétnemu záujemcovi len na základe rokovaní,“ zdôraznil hovorca mesta.Dôležitými parametrami pri verejnej súťaži podľa neho budú skúsenosti investora s prevádzkou futbalového klubu, dostatočné finančné zabezpečenie a ochota zaviazať sa podmienkam verejnej obchodnej súťaže.Mesto pripravuje aj odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o. od Prešovského samosprávneho kraja.Ten svoj 49-percentný podiel v obchodnej spoločnosti poskytol v rámci zákonného predkupného práva mestu za viac ako 100-tisíc eur, keďže v zmysle rozhodnutia poslancov sa kraj po výstavbe štadióna nebude podieľať na jeho prevádzkovaní.Odkúpenie podielu už schválili príslušné mestské komisie aj mestská rada. Definitívne o nej bude musieť rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.Projekt výstavby nového futbalového štadióna sa nachádza vo fáze aktívnych stavebných prác, ktoré podľa Hudáka pokračujú bez výraznejších komplikácií.„Postupuje sa v zmysle upraveného projektu, ktorý vyhovuje smerniciam UEFA,“ podotkol hovorca mesta.Práce v súčasnosti prebiehajú na hlavnej budove – tribúne A, ako aj zvyšných troch tribúnach a objekte vstavky, teda pod tribúnami. Betonážne a murovacie práce prebiehajú aj na energobloku.Od apríla do júna sú postupne naplánované napríklad betonážne a murovacie práce na hlavnom objekte, montáž hlavnej oceľovej konštrukcie zastrešenia hlavnej budovy, opláštenie zvyšných troch menších tribún a ukončovacie stavebné práce na energobloku.Práce sa budú týkať aj parkoviska na Čapajevovej ulici a konštrukčných vrstiev hracej plochy a oporného múru zo severnej strany.Nový prešovský futbalový štadión je vo výstavbe od polovice roka 2023. Stavba za viac ako 21 miliónov eur bez DPH má byť ukončená do februára budúceho roka a v lete 2025 má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku.Mesto Prešov je stopercentným akcionárom najstaršieho slovenského futbalového klubu na Slovensku FC Tatran Prešov od roku 2021, keď odkúpilo väčšinový podiel od podnikateľa Miroslava Remetu za 350-tisíc eur, aj s dlhmi viac ako 200-tisíc.Klub aktuálne bojuje o postup do najvyššej slovenskej súťaže. V 2. lige mu osem kôl pred koncom súťaže patrí druhá priečka zaručujúca baráž o účasť v Niké lige.Za vedúcim Komárnom má štvorbodový odstup. Tatran si zahral baráž o najvyššiu súťaž už v minulej sezóne, neuspel v nej proti Zlatým Moravciam.