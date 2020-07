Mesto Prešov vyplatí obyvateľom bytoviek na Mukačevskej ulici odškodné, rozhodli poslanci

Vyzbierali vyše osemstotisíc eur

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov vyplatí finančné odškodnenie obyvateľom bytových domov na Mukačevskej ulici, ktorí utrpeli škody v súvislosti s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej 7.Prostredníctvom správcov bytových domov v okolí už neexistujúcej bytovky na tento účel rozdelí v desiatich bytových domoch viac ako 115-tisíc eur, pričom výška príspevku na jeden byt je 540 eur. Dotáciu schválili na svojom stredajšom rokovaní prešovskí mestskí poslanci.Pomoc sa netýka obyvateľov už neexistujúceho bytového domu ani najviac zasiahnutého bytového domu na Mukačevskej 9, ktorým už poskytli príspevky z výťažku z verejnej zbierky mesta Prešov.Vlastníkom bytov v bytovom dome číslo 7 bol darovaný aj výťažok zo zbierky Nadácie TV JOJ, ktorá od ľudí získala vyše 800-tisíc eur.Tragickou udalosťou však boli zasiahnuté aj ďalšie bytové domy nachádzajúce sa v blízkosti bytového domu na Mukačevskej 7.„To, že chceme odškodňovať aj obyvateľov ďalších bytov, ktorí boli dotknutí a museli opustiť svoje príbytky v čase výbuchu až do obdobia, kým sa nezačala asanovať bytovka na Mukačevskej 7, sme hovorili od začiatku. Najprv sme ale naozaj riešili rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou a prišli o všetko, vrátane oblečenia, šperkov či domáceho vybavenia. To sme zvládli a tieto rodiny sú vyriešené, preto sme chceli v druhej etape riešiť všetkých dotknutých, ktorí mali pocit krivdy, že aj oni boli poškodení, nemohli byť doma a mali vybité okná. Napriek tomu, že poisťovňa vo väčšine prípadov uhradila škody, mali sme pocit, že túto morálnu ujmu treba odškodniť a rozhodli sme sa z dostupných zdrojov, vrátane niektorých príspevkov miest a obcí, ktoré nám poskytli pomoc a dali dokopy sumu, pri ktorej vychádza na jeden byt pomoc vo výške 540 eur,“ vysvetlila pre agentúru SITA primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová Mesto celkovo vyčlenilo na tento účel 115 020 eur. Ako dodala Turčanová, tieto prostriedky budú formou dotácie rozdelené pre právnické osoby vykonávajúce správu jednotlivých bytových domov. Správca následne rozdelí tieto zdroje vlastníkom bytov.Financie prerozdelia pre vlastníkov všetkých bytových jednotiek na Mukačevskej 3, 5, 11, 13, 15, 17 a tých vlastníkov bytov v domoch na Mukačevskej 19, 21, 23 a 25, v ktorých bola spôsobená škoda. Pri tomto určovaní sa vychádza z podkladov doručených správcom.Pre obyvateľov výbuchom plynu zničeného bytového domu na Mukačevskej ulici sa na verejnom účte mesta Prešov vyzbieralo celkovo 5 117 269,51 eura. Do zbierky prispelo 77 322 darcov zo Slovenska aj zahraničia.Už počas trvania zbierky mesto Prešov začalo vyplácať jednorazové príspevky na preklenutie zložitej životnej situácie a príspevky na bývanie pre obyvateľov Mukačevskej ulice 7 a 9, na čo vyčlenilo celkovo 710-tisíc eur.Zostávajúcu čiastku na účte vo výške 4 407 269,51 eura mesto prerozdelilo medzi majiteľov 47 bytov z Mukačevskej 7. Podľa zásad sa suma rozdelila v pomere k metrom štvorcovým bytovej plochy, o ktorú vlastníci prišli.K tragickému výbuchu plynu na Mukačevskej 7 prišlo 6. decembra 2019. Pri nešťastí prišlo o život osem ľudí. Mesto v súvislosti s udalosťami vyhlásilo na svojom území mimoriadnu situáciu, ktorá trvala do 18. februára.Dvanásťposchodovú bytovku kompletne zbúrali a odstránili. V súvislosti s výbuchom je obvinených päť osôb z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. Stíhaní sú na slobode.