Mesto Prešov vztýčilo na hradobnom múre čiernu vlajku a kritizuje ministerstvo kultúry za neschválenie dotácie

7.10.2024 (SITA.sk) - Na mestskom opevnení v Prešove, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, vlaje čierna vlajka.Mesto sa ňou pripojilo k iniciatíve upozorňujúcej na zlý prístup ministerstva k obnove kultúrneho a historického dedičstva v mestách a obciach.Mesto Prešov v tejto súvislosti kritizuje rozhodnutie ministerstva kultúry pri prerozdeľovaní dotácií v programe Obnov si svoj dom, kde podľa vedenia samosprávy nemali byť zohľadnené názory odbornej komisie programu.Rezort takto nepodporil projekt Prešova na získanie prostriedkov na projektovú dokumentáciu obnovy historického hradobného múru v širšom centre mesta, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.Primátor mesta František Oľha označil výber za selektívny, keď napriek úspešnému hodnoteniu 52-tisícového projektu získali zdroje aj oveľa slabšie hodnotené projekty.Podľa ministerstva na podporu neexistuje zákonný nárok a hodnotenie odbornej komisie nie je jediným kritériom rozhodovacieho procesu.Ako na pondelkovom tlačovom brífingu Oľha informoval, mestu ministerstvo v odpovedi na žiadosť všeobecne oznámilo, že projekt nepodporilo pre nedostatočné ohodnotenie, kvalitu projektu alebo nedostatok financií. Podľa primátora však ani jeden z uvedených argumentov rezortu nesedí.„Právo ministerstvu kultúry rozhodnúť o pridelení dotácie neuberám, ani neupieram. Je to ich vec. Ale odvolanie sa na hodnotenie odbornej komisie a na nedostatok prostriedkov spôsobilo určité rozhorčenie našich zamestnancov, ktorí poctivo pracujú a pripravujú jednotlivé projekty,“ zdôraznil primátor, podľa ktorého sa takáto argumentácia nezakladá na pravde.Podložil to grafmi získaných bodov a pridelených financií, z ktorých vyplýva, že mesto nezískalo podporu napriek bodovému ohodnoteniu 38 získaných bodov, no podporený bol aj projekt s najnižším hodnotením 28 bodov.„Tých podporených projektov, ktoré mali ďaleko horšie bodové ohodnotenie ako Prešov, bolo viacero. Nehovoriac o tom, že podporené boli projekty zásadne vyššími sumami, ktoré boli horšie bodovo ohodnotené,“ skonštatoval Oľha.Nesedí vraj ani odvolanie sa na nedostatok financií, keďže objem prostriedkov pridelený projektom s menším bodovým hodnotením bol oveľa vyšší ako mestom požadovaná suma 52 155 eur.Zhruba 130 metrov dlhý hradobný múr patrí mestu, ale je súčasťou areálu, ktorý využíva Gymnázium Konštantínova 2 a rozpadnutý múr, ktorý museli opáskovať, je pre neho problémom.Havarijný stav a odpadávanie kameňov a jednotlivých prvkov hradobného múru neumožňuje plnohodnotne využívať celý areál a bráni aj jeho rekonštrukcii.„Niekoľko dlhých rokov sa snažíme aj my nejakým spôsobom podporiť opravu hradobného múru, ktorý nám komplikuje život. V tej vrchnej časti, nám vandali začali vybúravať časť múru a my to potom pracne zbierame a odvážame preč. Skutočne je to nebezpečné. Mali sme už niekoľko malých projektov na výstavbu multifunkčného ihriska, kde nám ale bolo oznámené, že pokiaľ sa nedá do poriadku múr, v podstate nemáme šancu, Akonáhle by sme tu niečo vybudovali a následne potom by sa opravoval múr, tak by to vyšlo navnivoč,“ upozornil riaditeľ gymnázia Stanislav Šanta.Ako v reakcii pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Bačinská , hodnotenia komisie sú dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu, no nie sú jediným kritériom pre prideľovanie dotácií.„Ministerka kultúry môže zasiahnuť do rozhodovacieho procesu ohľadom prideľovania dotácií v akomkoľvek rozsahu. Všetky zmeny a korekcie boli zrealizované na základe transparentného procesu a zohľadňovali strategické ciele programu Obnovme si svoj dom. Zároveň pripomíname, že dotácie z tohto programu nie sú nárokovateľné. Je to dobrovoľný príspevok štátu a nikto naň nemá zákonný nárok,“ skonštatovala vo všeobecnosti Bačinská.Mesto už v predchádzajúcom období získalo dotáciu na projektovú dokumentáciu prvej časti opravy hradobného múru v neďalekej Záhrade umenia.Z Programu Slovensko už má schválených aj zhruba 300-tisíc eur na jeho kompletnú obnovu, s ktorou práve začína.Ako uviedol primátor, mesto nebude čakať na ďalšie kolá výzvy a prostriedky na projektovú prípravu druhej etapy poskytne v budúročnom rozpočte z vlastných zdrojov.„My určite nájdeme v rozpočte mesta prostriedky na opravu tohto múra aj bez podpory ministerstva kultúry, ale považoval som za potrebné povedať, že je naozaj nesprávne ignorovať rozhodnutie odbornej hodnotiacej komisie, a že takýmto spôsobom sa znevažuje odbornosť jednotlivých grantových výziev a podporných programov,“ dodal s tým, že samotná obnova môže stáť odhadom pol milióna až milión eur a budú na ňu takisto hľadať externé zdroje.