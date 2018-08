Mesto Prievidza bude mať nižší príjem z predaja pozemkov a budov

Okresné mesto Prievidza. Foto: TASR/Pavol Remiaš Okresné mesto Prievidza. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidza 30. augusta (TASR) - Mesto Prievidza počíta s nižším príjmom z predaja budov a pozemkov o takmer 500.000 eur. Úpravu plánovaných kapitálových príjmov, ako i ďalšie zmeny zapracovala samospráva do druhej úpravy rozpočtu mesta na tento rok, ktorú na svojom rokovaní tento týždeň schválili tamojší mestskí poslanci."Rozpočet sa znižuje tak na strane výdavkov, ako aj príjmov o sumu asi 999.000 eur. Na strane kapitálových výdavkov je suma nižšia o viac ako 900.000 eur," vyčíslil hovorca mesta Michal Ďureje.Zníženie príjmov a výdavkov má podľa neho niekoľko dôvodov. "Tým prvým a najdôležitejším je, že akcie, ktoré máme naplánované, presúvame do ďalšieho obdobia, respektíve do ďalšieho roku. Aj z pohľadu dĺžky verejných obstarávaní je lepšie, ak niektoré akcie pripravíme dôsledne a verejné obstarávanie potrvá o niečo dlhšie," ozrejmil.Hovorca Prievidze ale zdôraznil, že to neznamená, že mesto nebude mať žiadne výdavky. "V rámci jednotlivých kapitol presúvame finančné prostriedky, respektíve ich zvyšujeme. Napríklad v prípade kapitoly šport, kde sa presúva na rekonštrukciu futbalového štadiónu 270.000 eur. V kapitole prostredie pre život zvyšujeme sumu cez 37.000 eur na veci, ako je odchyt holubov a ďalšie podobné aktivity. Taktiež v prípade marketingu zvyšujeme financie o viac ako 14.000 eur na pokračovanie druhej monografie mesta Prievidza," vymenoval.Zmena rozpočtu počíta i so znížením použitia rezervného fondu, a to o 619.637 eur, čím sa tak znížia finančné operácie. Na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad pôjde 122.600 eur, o 9717 eur sa zníži splácanie úveru z minulého roka a o 732.520 eur sa znížia kapitálové výdavky mesta. V rezervnom fonde tak zostane 1.538.330 eur.Druhá zmena rozpočtu mesta počíta so znížením príjmov, ako i výdavkov zhodne vo výške 999.334 eur. Rozpočet je vyrovnaný, jeho celkové príjmy, ako i celkové výdavky sú na úrovni 39.864.377 eur.