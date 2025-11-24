|
24. novembra 2025
Mesto Sereď vybralo najlepšie riešenie na revitalizáciu Námestia republiky, navrhol ho architektonický ateliér z Bratislavy – FOTO
Mesto Sereď už pozná víťaza verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Sereď už pozná víťaza verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky. Najlepšie riešenie pre priestor, ktorý v súčasnosti pôsobí zanedbane, navrhol architektonický ateliér harcarikarchitekti z Bratislavy.
Víťaz má garantovanú objednávku na vypracovanie projektovej dokumentácie. Mesto bude hľadať na jeho realizáciu najmä externé zdroje, pretože pôjde o investíciu v miliónoch eur.
"Cieľom historicky prvej architektonicko-urbanistickej súťaže vyhlásenej našim mestom bolo získať kvalitný a inovatívny návrh, ktorý zatraktívni verejný priestor, zlepší funkčné vzťahy a vráti územiu jeho prirodzený spoločenský a mestotvorný charakter. Významným pozitívom je spolupráca so súkromným majiteľom COOP Jednota Galanta na celom koncepte," povedal primátor Serede Ondrej Kurbel.
Do súťaže prišlo 10 návrhov, podmienky zaradenia do súťaže splnilo 9 z nich. Víťazný návrh podľa hlavného architekta mesta Sereď Viktora Šabíka najlepšie rieši vzťahy v území. Navyše, je to koncept s relatívne nízkymi nákladmi na realizáciu oproti ostatným návrhom.
"Porota sa jednomyseľne zhodla, že tento návrh je najkomplexnejší, najlepšie reaguje na požiadavky investora aj potreby mesta. Sú v ňom aj momenty, na ktoré bude víťazný tím upozornený a v neskoršej fáze projektovania bude potrebné zapracovať pripomienky poroty," dodal Viktor Šabík.
Víťazný návrh ponecháva pozíciu sochy legionára nezmenenú, dopravné napojenie Pekárskej ulice je odklonené od historickej budovy mestského úradu, čím vzniklo predpolie a kvalitný priestor už pred samotnou budovou radnice. Do riešenia priestoru zapojili aj okolie kostola a načrtli možnosť budúcich úprav na ulici M. R. Štefánika novou výsadbou zelene a vytvorením parkovacích miest.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Sereď vybralo najlepšie riešenie na revitalizáciu Námestia republiky, navrhol ho architektonický ateliér z Bratislavy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
