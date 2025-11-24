Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. novembra 2025

Mesto Sereď vybralo najlepšie riešenie na revitalizáciu Námestia republiky, navrhol ho architektonický ateliér z Bratislavy – FOTO


Tagy: architektonická súťaž Námestie Revitalizácia Sereď

Mesto Sereď už pozná víťaza verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia ...



Zdieľať
178f1b15 4245 4160 bfc7 f37a8318c877 676x384 24.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Sereď už pozná víťaza verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky. Najlepšie riešenie pre priestor, ktorý v súčasnosti pôsobí zanedbane, navrhol architektonický ateliér harcarikarchitekti z Bratislavy.


Víťaz má garantovanú objednávku na vypracovanie projektovej dokumentácie. Mesto bude hľadať na jeho realizáciu najmä externé zdroje, pretože pôjde o investíciu v miliónoch eur.

Spolupráca s COOP Jednota Galanta


"Cieľom historicky prvej architektonicko-urbanistickej súťaže vyhlásenej našim mestom bolo získať kvalitný a inovatívny návrh, ktorý zatraktívni verejný priestor, zlepší funkčné vzťahy a vráti územiu jeho prirodzený spoločenský a mestotvorný charakter. Významným pozitívom je spolupráca so súkromným majiteľom COOP Jednota Galanta na celom koncepte," povedal primátor Serede Ondrej Kurbel.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Do súťaže prišlo 10 návrhov, podmienky zaradenia do súťaže splnilo 9 z nich. Víťazný návrh podľa hlavného architekta mesta Sereď Viktora Šabíka najlepšie rieši vzťahy v území. Navyše, je to koncept s relatívne nízkymi nákladmi na realizáciu oproti ostatným návrhom.

Najkomplexnejší návrh


"Porota sa jednomyseľne zhodla, že tento návrh je najkomplexnejší, najlepšie reaguje na požiadavky investora aj potreby mesta. Sú v ňom aj momenty, na ktoré bude víťazný tím upozornený a v neskoršej fáze projektovania bude potrebné zapracovať pripomienky poroty," dodal Viktor Šabík.

Víťazný návrh ponecháva pozíciu sochy legionára nezmenenú, dopravné napojenie Pekárskej ulice je odklonené od historickej budovy mestského úradu, čím vzniklo predpolie a kvalitný priestor už pred samotnou budovou radnice. Do riešenia priestoru zapojili aj okolie kostola a načrtli možnosť budúcich úprav na ulici M. R. Štefánika novou výsadbou zelene a vytvorením parkovacích miest.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Sereď vybralo najlepšie riešenie na revitalizáciu Námestia republiky, navrhol ho architektonický ateliér z Bratislavy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: architektonická súťaž Námestie Revitalizácia Sereď
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako si vybrať komodu: Štýlový a praktický pomocník do každej miestnosti
<< predchádzajúci článok
KRAJ už šiesty rok podporuje slovenských včelárov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 