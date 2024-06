Mesto Spišská Belá plánuje zmodernizovať verejné osvetlenie, ušetriť môže viac ako 74 percent energie

Audit verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Náklady ešte nie sú určené

12.6.2024 (SITA.sk) - Mesto Spišská Belá plánuje modernizáciu takmer polovice verejného osvetlenia . Na podnet poslancov dalo vedenie mesta vypracovať energetický audit verejného osvetlenia v celom meste, podľa neho je z 953 svietidiel potrebné vymeniť 430, ktoré ešte nie sú LED.Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak , niekdajší primátor mesta a súčasný mestský poslanec. Výmena uvedeného počtu svietidiel a zmena regulácie osvetlenia by podľa jeho slov pre mesto znamenala úsporu energie vo výške viac ako 74 percent. Audit verejného osvetlenia podľa Bieľaka posúdil súčasný stav verejného osvetlenia.„Popísal stav svietidiel, stožiarov, rozvádzačov a kábelového vedenia, poukazuje na hlavne chyby a nedostatky existujúcej osvetľovacej sústavy. Cieľom auditu je zrealizovať optimalizáciu prevádzky a údržby verejného osvetlenia, cez výmenu svietidiel a cez systém ovládania, zapínania a vypínania, respektíve stmievania svietidiel, a tak zvýšiť kvalitu svietenia a znížiť náklady na jeho prevádzku,“ ozrejmil.Po zmene by sa tak doterajšie ročné náklady mesta na osvetlenie vo výške viac ako 60-tisíc eur mohli pri súčasnej cene elektrickej energie znížiť na viac ako 15-tisíc eur.V rámci modernizácie okrem iného plánujú výmenu všetkých svietidiel v tvare gule v centre za nové svietidlá. Vybudujú tiež kompletne nové osvetlenie na viacerých uliciach.„Modernizácia verejného osvetlenia by sa financovala zo špeciálneho úveru z Environmentálneho fondu SR . Tento úver by sa splácal z úspory za ušetrené výdavky za zníženú spotrebu energie. Úver má fixnú úrokovú sadzbu 0,1 percenta ročne po celú dobu splácania úveru, a tento úver sa nezapočítava do úverovej zadlženosti mesta,“ opísal podpredseda PSK. Investíciu je podľa jeho slov možné financovať aj z municipálneho investičného úveru.Modernizáciou v meste podľa Bieľaka znížia spotrebu energie, takzvaný svetelný smog a zároveň skvalitnia verejné osvetlenie. Ušetrené financie bude môcť samospráva použiť na budúcu údržbu verejného osvetlenia.„Celkové náklady na túto investíciu ešte nie sú určené, nakoľko to bude závisieť aj od toho, na ktorých uliciach sa budú meniť nielen svietidlá, ale aj elektrické vedenie vrátane stĺpov. Celková výška investície bude zodpovedať tomu, čo dokáže mesto splácať z úspor na ušetrenej energii,“ dodal Bieľak.