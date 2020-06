Mesto Trnava vyhlásila súťaž na architektonický návrh, chce zmodernizovať sídlisko Linčianska

Na sídlisku býva približne 6-tisíc ľudí

Problematický centrálny priestor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava vyhlásilo súťaž na architektonický návrh obnovy verejných priestranstiev na sídlisku Linčianska, ktoré bolo postavené v 70. rokoch minulého storočia. Zo zadania vyplýva, že súťažné návrhy majú priniesť také riešenie pre sídliskové dvory, ktoré poskytne podmienky na voľnočasové aktivity pre všetky generácie a bude podporovať rozvoj miestnych spoločenstiev.Predpokladané náklady na obnovu sídliska radnica odhaduje na takmer 6 miliónov eur bez DPH. Rozloha riešeného územia je približne 12 hektárov, jeho súčasťou je deväť sídliskových dvorov. Na sídlisku, ktoré sa rozprestiera okolo Ulice generála Goliana, býva približne 5 000 obyvateľov Trnavy.O najlepšom návrhu na revitalizáciu sídliska rozhodne odborná porota, jej predsedom je architekt Ivan Príkopský. Autor víťazného návrhu získa okrem odmeny 9-tisíc eur aj objednávku na vypracovanie projektovej dokumentácie v predpokladanej hodnote až 200-tisíc eur.Návrhy do súťaže je možné predkladať do 24. septembra, vyhodnotená bude do 5. októbra. V rozpočte Trnavy na tento rok peniaze na projektovú dokumentáciu vyčlenené nie sú.Autori súťažných návrhov si musia poradiť aj s problematickým centrálnym priestorom na Limbovej ulici. „Okrem dvorov medzi bytovými domami bude v návrhu riešené aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou. Súčasťou návrhu by mal byť aj návrh nových predajných stánkov, ktoré nahradia existujúce stánky,“ píše sa v zadaní.Vedenie radnice dalo možnosť vyjadriť sa k plánovanej revitalizácii aj obyvateľom sídliska, dotazník vyplnilo 310 ľudí. Želali si detské ihrisko, priestory na posedenie, stromy a ďalšiu zeleň.Sídlisko Linčianska začalo vznikať prvou etapu hromadnej bytovej výstavby okolo roku 1970. Druhá etapa vznikla v rokoch 1973 -1979 hlavne pre prisťahovaných zamestnancov nových výrobných závodov. Na území v južnej časti Trnavy vzniklo vyše 2 000 bytov s potrebnou občianskou vybavenosťou.