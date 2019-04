Mesto Trnava zaplatí za spor s Poórom takmer 100-tisíc eur

TRNAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Mesto Trnava má zaplatiť takmer 100-tisíc eur ako náhradu trov konania v súvislosti so žalobou proti spoločnostiam City-Arena a City-Arena Plus o určenie vlastníckeho práva k pozemkom.Okresný súd v Trnave ešte vlani v septembri žalobu mesta zamietol a rozhodol aj o povinnosti zaplatiť žalovaným trovy konania.O ich výške rozhodol samostatným uznesením v polovici apríla, uznesenie zatiaľ nie je právoplatné. V prípade nadobudnutia právoplatnosti musí mesto do pätnástich dní zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaných 99 328 eur. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.

Trnava pozemky predala za jedno euro

Žalobu inicioval primátor Bročka

„čím žalobca nepochybne len získal a svoj majetok zhodnotil“