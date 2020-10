Mesto Veľký Šariš sa stalo prvým slovenským držiteľom titulu Európske mestečko roka

Sto rokov organizovaného športu

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Veľký Šariš získalo titul Európske mestečko športu 2021. Stalo sa prvým mestom na Slovensku s týmto titulom, ktorý je udeľovaný mestám s počtom obyvateľov do 25-tisíc.Ako vysvetlil primátor Veľkého Šariša Viliam Kall , každý rok je vybrané jedno Európske hlavné mesto športu, niekoľko Európskych miest športu a tiež Európskych malomiest športu s počtom obyvateľov do 25-tisíc, medzi ktoré Veľký Šariš patrí.„Šport má v našom meste bohatú tradíciu, vlani sme oslávili sto rokov organizovaného športu v meste, aj preto som veľmi rád, že sa nám podarilo tento titul získať. Veríme, že prinesie spropagovanie a rozvoj nášho športu, klubov či športovcov. Tešíme sa, že o Veľkom Šariši bude počuť aj v Európskom parlamente,” uviedol Kall.O udelení titulu rozhodla komisia ACES, ktorá pozostáva z členov z rôznych krajín Európy. ACES je nezisková organizácia, ktorá je partnerom Európskej komisie a má právo udeľovať tieto tituly.„Pre komisiu bolo dôležité, aby mesto vedelo zabezpečiť šport pre všetkých, každú vekovú kategóriu, pre znevýhodnene osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Ďalšou podmienkou bolo aj to, aby mesto malo bohatú históriu športu,” informovala riaditeľka Kultúrno-informačného centra vo Veľkom Šariši Mária Gáborová.Najväčším benefitom získaného titulu je zviditeľnenie mesta na športovom poli.„Mesto by sa mohlo aj takýmto spôsobom možno ľahšie dostať k európskym projektom, ktoré sa týkajú športu,” dodala členka delegácie zo Slovenska Andrea Junger, podľa ktorej je dôležité aj to, že ocenené mestá sa na európskom poli spájajú a navzájom spolupracujú.