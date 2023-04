Mesto Vysoké Tatry vypína v určitých úsekoch verejné osvetlenie. Ceny nepustia, tvrdí Štefaňák

Nárast cien energií

28.4.2023 (SITA.sk) - Mesto Vysoké Tatry začalo s vypínaním verejného osvetlenia na vybraných úsekoch. Potvrdil to pre agentúru SITA primátor Jozef Štefaňák Takýmto spôsobom chce samospráva ušetriť rozpočet aj eliminovať svetelný smog. Problémom je totiž nárast cien energií.Podľa primátora predstavuje celoročný rozpočet v Tatrách vyčlenený na verejné osvetlenie 80-tisíc eur, len za január ale samospráve prišla faktúra na 24-tisíc eur.„V súčasnej situácii musíme robiť tieto veľmi nepopulárne opatrenia, je nám to veľmi ľúto, ale ceny nepustia,“ komentoval Štefaňák.Mesto tak pristúpilo k vypínaniu osvetlenia na paralelných trasách či v úsekoch, kde sa v noci nechodí. Verejné osvetlenie začali v noci zhasínať medzi Tatranskou Lomnicou a Matliarmi v čase od 22:40 do 6:00, pričom čas prispôsobili príchodu posledných spojov.„Mali sme tam umiestnené počítadlá. Počas dvoch týždňov jarných prázdnin, keď tu bolo najviac návštevníkov, sme večer zaznamenali len desať prechodov,“ vysvetlil primátor. Opatrenia zatiaľ platia len mimo letnej turistickej sezóny.„Prijali sme ich preto, aby sme ušetrili peniaze na letnú sezónu, a teda, aby sme mohli v lete, keď tu budú turisti, svietiť, aby sme nesvietili pre medvede a líšky, ale vtedy, keď to bude potrebné,“ dodal.Počítadlá následne premiestnili do iných lokalít, v rámci ktorých zavedú úsporné opatrenia v snahe svietiť čo najdlhšie na tých miestach, kde je to naozaj potrebné.K takémuto kroku pristúpila samospráva už vlani za vedenia predošlého primátora Jána Mokoša . Ešte koncom marca vtedy oznámila, že v reakcii na zdražovanie energií bude v Tatrách zhasínať verejné osvetlenie v čase od 23:00 do 4:15.Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva ale napokon poslanci odsúhlasili prevádzku osvetlenia počas celej noci. Na jeho úhradu v strediskách cestovného ruchu mala ísť časť členského príspevku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.Podľa súčasného primátora hľadá mesto z hľadiska bezpečnosti formy, ako nájsť peniaze na svietenie a projekt modernizácie osvetlenia. Poukázal tiež na to, že vypracovaný bol už pred štyrmi rokmi, poslanci ho ale vtedy neodsúhlasili.„Naším cieľom je urobiť celé verejné osvetlenie, čiastkové riešenia sa nám vôbec nepáčia,“ povedal Štefaňák. Príkladom je pre Tatry podľa jeho slov aj poľské partnerské mesto Zakopane, ktoré sa vydalo cestou geotermálnej energie.„Majú tam fantastické výsledky, na tamojší geotermálny vrt je napojených 1 600 odberateľov. Veľmi sa im to osvedčilo, znížilo im to náklady a práve preto uvažujeme nad niečím podobným do budúcna,“ avizoval primátor Vysokých Tatier.