Mesto Waremme poskytlo utečencom z Afriky útočisko na štadióne

Brusel 5. augusta (TASR) - Okolo 40 migrantov, väčšinou z krajín východnej Afriky, našli útočisko na futbalovom štadióne v belgickom mestečku Waremme. Uviedol to v nedeľu web belgickej televíznej stanice RTBF.Migranti, hlavne z Eritrey a Etiópie, sa dočasne ubytovali na zastrešených tribúnach štadióna so súhlasom obecného úradu. Miestni občania a občianske organizácie im pomáhajú pri riešení rôznych každodenných potrieb. Štadión však musia opustiť počas futbalových zápasov.povedala pre RTBF Sabine, jedna z dobrovoľníčok.Podľa nej si migranti varia väčšinou z potravín, ktoré dostanú do daru. Asi 15-tisícové mesto im vyšlo v ústrety aj poskytnutím priestorov na pranie bielizne a existuje aj možnosť stráviť víkend s belgickou rodinou.Migranti pre RTBF povedali, že ich cieľom je dostať sa do Británie. Do Belgicka a do Waremme sa dostali cez Líbyu a Taliansko.