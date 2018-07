Mesto Želiezovce zlikviduje čiernu skládku v lokalite Svodov

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Želiezovce 23. júla (TASR) – Mesto Želiezovce zlikviduje nelegálnu skládku odpadu v lokalite Svodov. Na sanáciu skládky získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 46.617 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 49.070 eur. Podľa zástupcov mesta bude likvidácia trvať päť mesiacov, projekt by mal byť ukončený do novembra tohto roka.Cieľom projektu je znížiť množstvo nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území Svodov v meste Želiezovce. Zameraný je na realizáciu sanácie nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnych skládok.Súčasťou sanačných prác je podľa mesta zber odpadu nakladaním nahromadeného zmiešaného, stavebného, biologického a veľkoobjemného odpadu nakladačom, jeho odvoz do miesta zhromažďovania a zneškodňovania odpadu a následná rekultivácia dotknutého územia vo forme približného vyrovnania terénu.