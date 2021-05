Mestom na východe Afganistanu otriasol mohutný bombový útok, zahynulo najmenej 21 ľudí

Ministerstvo viní Taliban

Žiadne záruky bezpečnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pri mohutnom samovražednom bombovom útoku na východe Afganistanu zahynulo najmenej 21 osôb a ďalších 90 ľudí utrpelo zranenia. Informovali o tom v sobotu tamojšie orgány.K zodpovednosti za explóziu v meste Pol-e Alam, metropole provincie Logar, sa zatiaľ nikto neprihlásil. Neexistujú ani žiadne indície, prečo sa atentátnik zameral práve na penzión, kde odpálil nálož.V Afganistane však vláda poskytuje zdarma penzióny pre chudobných, cestujúcich či študentov. Ministerstvo vnútra obvinilo z útoku hnutie Taliban, ktorý však dosiaľ neposkytol žiadne stanovisko.Útok nastal v predvečer oficiálneho začiatku sťahovania vojenských jednotiek Spojených štátov a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) z Afganistanu.Práve spomenutý Taliban požadoval, aby sa všetky americké jednotky stiahli z krajiny do 1. mája a neponúkol žiadne záruky bezpečnosti odchádzajúcich jednotiek.Odsun vojakov, ktorý by sa mal uskutočniť najneskôr do 11. septembra, prichádza v období, keď vplyv Talibanu opäť narastá. Toto hnutie momentálne kontroluje približne polovicu Afganistanu.