Mestská krytá plaváreň v Žiline otvorí vynovenú saunu

Žilina 13. septembra (TASR) - Mestská krytá plaváreň v Žiline po trojmesačnej odstávke opäť otvorí saunu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.Doplnila, že návštevníci plavárne si môžu vychutnať saunovanie už od soboty (14. 9.). "Počas trojmesačnej odstávky pribudli v odpočivárni nové moderné polohovateľné ležadlá z teakového dreva, ktoré nahradili pôvodné dvadsaťročné. Ďalšou novinkou je možnosť využitia inhalačnej kabínky s aerosólovým morským kúpeľom. Za tento kúpeľ si nemusia návštevníci priplatiť, bude v cene vstupného," uviedla Zigová.Upozornila, že mestská plaváreň predĺžila otváracie hodiny v saune o ďalších sedem hodín. "Pondelok je sanitárny deň, počas pracovného týždňa je sauna otvorená od 11.00 h do 20.30 h, v sobotu je k dispozícii od 10.00 h do 20.00 h a v nedeľu od 9.00 do 20.00 h. Od prvého septembra sa zmenil cenník vstupného do sauny," dodala hovorkyňa mesta Žilina."K miernej úprave cien sme pristúpili z dôvodu zvýšených prevádzkových nákladov. Vstupné sme nemenili od roku 2008. Kompletný cenník vstupného do sauny je dostupný na internetovej stránke mestskej plavárne," vysvetlil riaditeľ plavárne Jaroslav Koválik.