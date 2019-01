Mestská polícia v Tisovci sa v 90% práce zaoberá neprispôsobivými

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tisovec 31. januára (TASR) – Mestská polícia (MsP) Tisovec v okrese Rimavská Sobota sa vlani v 90 percentách svojej činnosti zaoberala riešením takzvaných neprispôsobivých osôb v meste a mestskej časti Rimavská Píla. V správe o činnosti MsP za rok 2018, ktorá bola predložená mestským poslancom na januárovom zasadnutí, to uvádza náčelník Ján Martiniak.uviedol náčelník s tým, že už v súčasnosti je to veľký problém a pokiaľ sa nebude riešiť, bude narastať.dodal Martiniak.Podľa jeho slov sa rodičia o takéto deti dostatočne nezaujímajú a nevedia, kde sa celé dni či noci pohybujú. V správe náčelník uvádza niekoľko konkrétnych prípadov, kedy maloletí vulgárne urážali dôchodcov a ďalší mladíci opakovane fyzicky napadli občana mesta.konštatoval Martiniak.Ako ďalej spomenul, zistené porušenia zákona maloletými rieši MsP odstupovaním spisových materiálov na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Okresného úradu Rimavská Sobota. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z konca roka 2018 zasiela MsP podnety na maloletých páchateľov i na okresnú prokuratúru a okresné policajné riaditeľstvo. „V roku 2018 to bolo celkom 19 priestupkov maloletých páchateľov,“ konkretizoval náčelník.Ako v súvislosti so správou povedal poslanec Ľubomír Bagačka, bol by rád, keby si ju prečítali ešte vyššie inštancie.podotkol Bagačka.Tisovec má necelých 4200 obyvateľov, pričom jeho MsP má v súčasnosti troch členov, vrátane náčelníka. Podľa slov primátorky Ireny Milecovej, ktorá je vo funkcii od vlaňajšieho decembra, je jedným z jej zámerov rozšírenie MsP o ďalšieho policajta. Za prioritu považuje i kúpu nového vozidla, keďže súčasné auto MsP je často nepojazdné.