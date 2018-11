Mestské časti Bratislavy budú mať 10 nových a 7 staronových starostov

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislavské mestské časti budú mať podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov sobotných (10.11.) komunálnych volieb desať nových a sedem staronových starostov.Zmena na starostovskom poste nastane v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. Dosluhujúceho starostu Vladimíra Bajana, ktorý už na túto funkciu v týchto voľbách nekandidoval, nahradí Ján Hrčka (SaS, Nova, KDH, OKS a Sme rodina). Vo voľbách získal 32,68 percenta hlasov. Novou starostkou Starého Mesta bude Zuzana Aufrichtová (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola). Vo voľbách zvíťazila s 36,59 percentami hlasov aj nad súčasným staromestským starostom Radoslavom Števčíkom (nezávislý). Novým starostom Ružinova bude Martin Chren (nezávislý), ktorý získal podporu 34,21 percenta hlasov a vo voľbách porazil súčasného ružinovského starostu Dušana Pekára (KDH).Nové vedenie bude mať aj samospráva Podunajských Biskupíc. Doterajšia starostka Alžbeta Ožvaldová sa už na túto funkciu rozhodla nekandidovať. V starostovskom kresle ju nahradí Zoltán Pék (Most-Híd, SaS, Sme rodina, OKS, Nova). Vo voľbách získal 20,82 percenta hlasov. Zmena nastane aj v Rači, kde súčasného starostu Petra Pilinského (nezávislý) v boji o starostovské kreslo porazil Michal Drotován (nezávislý). Volilo ho 43,45 percenta voličov. Novým starostom Devínskej Novej Vsi bude Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova), ktorý vo voľbách získal 50,67 percenta hlasov. Súčasný starosta mestskej časti Milan Jambor svoj post v týchto voľbách neobhajoval.Zmena nastane aj v menších bratislavských mestských častiach. V Jarovciach doterajšieho starostu Pavla Škodlera (nezávislý) vo voľbách porazil so 71,40 percentami získaných hlasov Jozef Uhler (nezávislý). Podobná situácia nastala v Rusovciach, kde v boji o post starostu zvíťazila nezávislá kandidátka Lucia Tuleková Henčelová. Získala 50,76 percenta hlasov. Súčasný starosta Dušan Antoš (nezávislý) vo voľbách neuspel.Nových starostov budú mať aj v Lamači a vo Vajnoroch. V Lamači doterajšieho starostu Petra Šramka, ktorý sa rozhodol už nekandidovať na túto funkciu, nahradí Lukáš Baňacký (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola). Ten vo voľbách získal 46,50 percenta hlasov. Vo Vajnoroch dosluhujúci starosta Ján Mrva neúspešne bojoval v týchto voľbách len o post primátora Bratislavy. Vo funkcii starostu Vajnôr ho nahradí nezávislý kandidát Michal Vlček, ktorý vo voľbách získal 50,90 percenta hlasov.Staronoví starostovia budú v mestských častiach Vrakuňa, Nové Mesto, Devín, Karlova Ves, Záhorská Bystrica, Čunovo a Dúbravka. Vo Vrakuni zvíťazil súčasný starosta Martin Kuruc (nezávislý) s 94,19 percentami hlasov, v Novom Meste doterajší starosta Rudolf Kusý (nezávislý) s 58,49 percentami hlasov, v Devíne súčasná starostka Ľubica Kolková (nezávislá) so 61,27 percentami hlasov, v Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá) so 69 percentami hlasov. V Záhorskej Bystrici svoj starostovský post obhájil Jozef Krúpa (nezávislý) so 60,61 percentami hlasov, v Čunove opäť uspela starostka Gabriela Ferenčáková (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola) so 63,01 percentami hlasov. V Dúbravke svoju starostovskú funkciu obhájil Martin Zaťovič (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola). Vo voľbách získal 90,78 percenta hlasov voličov.