Mestské časti Košíc dostali v tomto roku rekordnú sumu, ide o šestnásť a pol milióna eur

Môžu využiť aj vlastné príjmy

Každý rok dostávajú viac

29.12.2024 (SITA.sk) - Mestské časti Košíc dostali v tomto roku rekordnú sumu. Ako informuje mesto Košice, svojim mestským častiam poslalo 16,5 milióna eur. Túto sumu tvorí bezmála 15,2 priamo na ich činnosť z rozpočtu mesta. Taktiež zahŕňa daň za psa, v sume čosi vyše 100-tisíc eur a poplatok za rozvoj viac ako 934-tisíc eur.„ V uplynulom roku to bolo vo všetkých týchto položkách 12 986 348 eur,“ uvádza samospráva. Zároveň je v sume 16,5 milióna eur zahrnutých aj necelých 315-tisíc eur, ide o neplánované účelové dotácie, ktoré môžu mestské časti využiť na svoje rozvojové zámery.„MČ tieto finančné zdroje získali na základe tretej zmeny rozpočtu na rok 2024, ktorú má na základe nedávno schváleného splnomocnenia mestského zastupiteľstva uskutočniť košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý),“ informovalo mesto Košice.Primátor Polaček sa vyjadril, že mestské časti dostali v tomto roku o 27 percent viac prostriedkov ako v roku 2023, v absolútnych číslach ide o viac než 3,5 milióna eur naviac, ktoré im poskytlo mesto.„Okrem spomenutých financií dostávajú ešte štyri mestské časti Sever, Západ, Juh, Dargovských hrdinov aj príspevok na zabezpečenie a prevádzku opatrovateľskej služby vyše 1,7 milióna eur a Juh navyše aj 300-tisícovú dotáciu na športovo-zábavný areál na Alejovej ulici a ďalšie aktivity,“ doplnil.Mesto pripomenulo, že mestské časti môžu rátať aj s príjmami z prenájmu nehnuteľného majetku. „V tomto roku dosiahli príjmy z majetku, ktoré im mesto zverilo do svojej správy, takmer 800 000 eur,“ uvádza samospráva. Doplnila, že mestské časti môžu využiť aj iné vlastné príjmy, napríklad v podobe poplatkov z hazardných hier od herní a kasín na ich území.„Mestu sa, naopak, od budúceho roka znížia príjmy od štátu o 17 percent, resp. 21,5 milióna eur, keďže materské škôlky bude od nového roka financovať štát. Okrem toho magistrát kvôli zvýšeniu DPH a ďalším opatreniam z konsolidačného balíčka očakáva negatívny vplyv na mestský rozpočet vo výške sedem až desať miliónov eur,“ uvádza mesto.Primátor Polaček tiež uviedol, že v roku 2025 by mestské časti mali dostať v rámci prerozdelenia podielových daní od štátu 15,6 milióna eur.„Spolu s polovičným výnosom dane za psa, poplatkom za rozvoj a dodatočnými transfermi by mali mestské časti dostať od nás dostať takmer 17 miliónov eur, čo bude opäť rekordná suma,“ poznamenal. Dodal, že k týmto prostriedkom ešte treba prirátať 1,4 milióna eur na dotáciách pre terénnu opatrovateľskú službu a zariadenia opatrovateľskej služby v štyroch mestských častiach. Mesto tiež financuje rôzne verejnoprospešné služby či obedy pre seniorov.„Mestské časti dostávajú každý rok viac peňazí, hoci mestu a aj im klesajú počty obyvateľov, a teda aj príjmy z podielových daní. Verím, že tento trend sa nám aj vďaka výstavbe nájomných bytov, podarí otočiť a počty obyvateľov mesta bude opäť narastať. Zároveň kvôli legislatívnym zmenám dostaneme opäť menej peňazí od štátu, ktoré potom musíme nahradiť z iných zdrojov alebo čerpaním eurofondov,“ uzavrel primátor Polaček s tým, že v roku 2025 sú naplánované rôzne investície, ktoré by mali pocítiť obyvatelia viacerých mestských častí.