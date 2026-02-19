Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. februára 2026

Mestské polície by mohli merať rýchlosť, Únia miest Slovenska podporuje zmenu zákona


Únia miest Slovenska podporuje návrh obsiahnutý v novele Zákona o cestnej premávke, ktorý umožní ...



Zdieľať
420079311_774693421345792_248259685561158361_n e1738660645476 676x393 19.2.2026 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska podporuje návrh obsiahnutý v novele Zákona o cestnej premávke, ktorý umožní kontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v mestách a obciach aj mestskej polícii. Ako v tejto súvislosti povedal primátor Nitry Marek Hattas, Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, kde mestské polície takúto právomoc nemajú.


Hattas zároveň poukázal na nedostatok policajtov v Policajnom zbore. „Je potrebné rozdeliť si kompetencie,“ skonštatoval. Zároveň pripomenul, že táto právomoc pre mestské alebo obecné polície existuje napríklad v Českej republike, kde sa podarilo vyriešiť situáciu na problémových cestných úsekoch. „Myslím, že máme v prvom čítaní kvalitne spracovaný zákon,“ povedal na margo novely predloženej do Národnej rady SR.

Podľa prvej námestníčky primátora Bratislavy Tatiany Kratochvíľovej by kontrola dodržiavania rýchlosti samosprávami bola koordinovaná s krajskými dopravnými inšpektorátmi. „Samosprávy nemajú v úmysle na tom zarábať,“ doplnila s tým, že primárnym cieľom opatrenia má byť bezpečnosť.


Zdroj: SITA.sk - Mestské polície by mohli merať rýchlosť, Únia miest Slovenska podporuje zmenu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

