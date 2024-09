Mestské zastupiteľstvo v Bratislave ignoruje zákon. Poslanci by sa mali riadiť svedomím a nie príkazmi primátora Valla

Nezákonné konanie v budúcnosti

27.9.2024 (SITA.sk) - Predseda mestského koordinačného výboru KDH v Bratislave Ján Žatko kritizuje postoj bratislavských mestských poslancov k zákonu. Na štvrtkovom zastupiteľstve totiž podľa neho odignorovali upozornenie prokurátora na nezákonné konanie pri zvýšení dane z nehnuteľností. Poslanci tak podľa Žatka dali facku do tváre občanom a demokracii.Prokurátor generálnej prokuratúry tvrdí, že mestskí poslanci porušili zákon tým, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zvýšení dane z nehnuteľnosti prijali bez toho, aby tomu predchádzal riadny legislatívny proces a aby sa mohla vyjadriť odborná aj laická verejnosť, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.Vzhľadom k tomu, že dane už obyvatelia Bratislavy uhradili, prokurátor nežiadal zrušenie VZN, ale iba upozornil poslancov na to, aby sa podobného nezákonného konania v budúcnosti vyvarovali.„Poslanci mestského zastupiteľstva upozornenie prokurátora na nezákonné konanie ignorovali a označili ho za nedôvodné. Za takéto uznesenie hlasovalo 28 poslancov, z toho 22 poslancov z poslaneckého klubu Team Bratislava Sloboda a Solidarita ,“ upozornil Žatko.Ten konštatuje, že poslanci mestského zastupiteľstva vlastne svojím hlasovaním odkazujú Bratislavčanom, že im nebude robiť problém porušovať zákon aj v budúcnosti.„Je iróniou, že takéto hrubé porušovanie zákona pri správe vecí verejných ignorujú práve zástupcovia strán PS a SaS, ktoré zvolávali masové občianske protesty proti zrýchlenému legislatívnemu konaniu v NR SR v súvislosti s rušením špeciálnej prokuratúry,“ dodal Žatko.Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave vyzýva poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy, aby sa pri zastupovaní občanov riadili iba svojím vedomím a svedomím a nie príkazmi pána primátora Matúša Valla