Mestské zastupiteľstvo v Trnave rozhodlo o zákaze herní, kasína však v meste fungovať môžu

Varovanie pred tvrdým zákazom hazardu

Nové všeobecne záväzné nariadenie

1.5.2024 (SITA.sk) - V Trnave mestskí poslanci zakázali herne , naďalej však môžu v meste fungovať kasína . Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia , ktoré schválili. Návrh vypracovaný mestským úradom pôvodne predpokladal zákaz umiestňovania herní aj kasín na území mesta. Mestské zastupiteľstvo na návrh poslanca Ondreja Štefánika napokon rozhodlo len o zákaze herní, ktorých sú podľa neho v meste desiatky, kasína sú v Trnave tri.Herne, ktoré majú platnú licenciu, môžu pokračovať až do skončenia jej platnosti.Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier poslancov pred hlasovaním varovala pred tvrdým zákazom hazardu v meste. Podľa nej by sa mohlo stať, že hazard sa presunie za jeho hranice a mesto by v takomto prípade prišlo o nemalé príjmy.Podľa záverečného účtu za rok 2023 mala Trnava príjem z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier 460 tisíc eur. Zákaz herní a kasín na svojom území už schválili viaceré obce v okolí Trnavy.Pred pár dňami zákaz schválili napríklad v obci Boleráz, podľa starostu Davida Matulu išlo skôr o preventívny krok, pretože v obci problém s hazardom tohto druhu nemajú.Trnava má už od roku 2020 prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré reguluje hazardné hry na území mesta. Po viacerých novelizáciách zákona o hazardných hrách už toto nariadenie nie je v súlade so zákonom.Radnica preto na jeseň minulého roku navrhla zrušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia s tým, že hazard dostatočne reguluje zákon.Mestské zastupiteľstvo napokon materiál z rokovania stiahlo a dohodlo sa na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá mala problematiku riešiť. Výsledkom je nové nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť v polovici mája.