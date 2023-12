Mestskí poslanci v Ružomberku schválili 34-milionový rozpočet pre rok 2024

Rozpočet mesta na budúci rok

Sadzby dane z nehnuteľností

17.12.2023 (SITA.sk) - Ružomberská samospráva plánuje v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 34 miliónov eur. Rozpočet vo vyrovnanej podobe na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili mestskí poslanci. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík Bežné príjmy mesta sú pre budúci rok rozpočtované vo výške 32,2 milióna eur a dopĺňajú ich očakávané kapitálové príjmy v objeme 270-tisíc eur. Mierny schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý kladným rozdielom finančných operácií.Ako upozornil primátor mesta Ľubomír Kubáň , na začiatku rozpočtových príprav bol schodok mesta na približne trojmiliónovej úrovni.„Museli sme hľadať zdroje a rozmýšľať úsporne, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Chceme však zostať solidárni voči nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, aj preto sme nešli cestou drastického zvyšovania daní a poplatkov," uviedol Kubáň.Zvyšovanie sadzieb dane z nehnuteľnosti posilnilo príjmovú časť rozpočtu o približne 830-tisíc eur.„Ak by sme k tomuto kroku nepristúpili, mesto by skončilo v rozpočtovom provizóriu, čo by malo negatívny dopad na chod mesta, ako aj na financovanie mnohých akcií a aktivít, vrátane dotácií pre kultúru a šport," dodal Kubáň.