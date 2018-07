Mestskú knižnicu v Gelnici čaká ďalšia rekonštrukcia

Ilustračná snímka Foto: Cvernovka ateliér priestory obchod knihy umenie Ilustračná snímka Foto: Cvernovka ateliér priestory obchod knihy umenie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gelnica 24. júla (TASR) – Mestská knižnica v Gelnici prejde ďalšou rekonštrukciou. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) s predpokladanou hodnotou zákazky 55.312,24 eura bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 17. augusta do 12.00 h. Stavebné práce majú byť ukončené do 31. októbra. Počas rekonštrukcie bude knižnica mimo prevádzky."Projektový zámer mesta Gelnica bol úspešný a získal finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 50.000 eur. Ďalších zhruba 10.000 doloží mesto z rozpočtu," povedal pre TASR vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času Mestského úrad Gelnica Milo Janáč. Ako spresnil, samotná renovácia sa má týkať dvoch miestností, v ktorých je oddelenie pre dospelých. "V oboch miestnostiach plánujeme vymeniť podlahy, okná, elektroinštaláciu a osvetlenie," spresnil s tým, že chcú vytvoriť atraktívne knižničné prostredie zodpovedajúce súčasnej dobe.Vo vstupnej miestnosti by mal okrem iného vzniknúť nový prvok, ktorým je železná konštrukcia so sieťou a v ktorej by si čitatelia mohli pohodlne čítať. Ako Janáč povedal, inšpirovali sa najmodernejšími knižnicami. "Vo vedľajšej miestnosti zas plánujeme vytvoriť vyvýšené pódium, na ktorom by mohli prebiehať diskusie s autormi, autorské čítania, ale aj rôzne vzdelávacie aktivity," doplnil.Ako ďalej povedal, cieľom projektového zámeru je predovšetkým prilákať do gelnickej knižnice viac študentov, keďže táto skupina je medzi čitateľmi zastúpená najmenej. "Spolupracujeme aj s Gymnáziom Gelnica, medzi študentmi a učiteľmi sme urobili prieskum. Pýtali sme sa, čo by chceli čítať a čo im v knižnici chýba. Nové knihy nakupujeme aj na základe zostaveného zoznamu," priblížil Janáč."Plánovanou rekonštrukciou nadväzujeme na rekonštrukciu z roku 2016, ktorú sme realizovali v oddelení pre deti a mládež, rovnako aj vďaka Fondu na podporu umenia. V roku 2017 sme z vlastných zdrojov zrekonštruovali sociálne zariadenia v knižnici," pripomenul.Mestská knižnica v Gelnici sa nachádza na Slovenskej ulici, v mestskej pamiatkovej zóne, v budove postavenej v roku 1920. Pôvodne slúžila ako materská škola. Sídlom mestskej knižnice je od roku 2005. Knižnicu navštevujú čitatelia z mesta Gelnice, ale aj okolitých obcí. Zapísaných je dohromady 586 čitateľov. V knižničnom fonde sa nachádza zhruba 20.000 tisíc zväzkov.