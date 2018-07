Mestu Bochum hrozí pokuta v prípade Tunisana, súd mu nedal za pravdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gelsenkirchen/Münster 31. júla (TASR) - Vrchný správny súd v Münsteri zamietol v utorok sťažnosť mesta Bochum proti ultimátu v súvislosti s návratom nezákonne deportovaného Tunisana Samiho A., ako ho stanovil Správny súd v Gelsenkirchene.Ultimátum vyprší v utorok o polnoci a je zrejmé, že Sami A. sa dovtedy na územie spolkovej republiky nevráti. Mestu Bochum tak v spore okolo tejto kauzy hrozí pokuta 10.000 eur.Münsterský súd v zdôvodnení verdiktu okrem iného konštatoval, že mesto Bochum nevyvinulo doteraz žiadnu snahu naplniť povinnosť vrátenia deportovaného do krajiny.Sudcovia sa nestotožnili s argumentáciou predstaviteľov mesta, že návrat deportovaného je nemožný, pretože v Tunisku ho vyšetrujú pre podozrenie z teroristických aktivít a aj keď ho prepustili na slobodu, musel odovzdať cestovný pas, takže krajinu nesmie opustiť.Vrchný správny súd sa ešte bude zaoberať ďalšou sťažnosťou mesta Bochum, a to proti rozhodnutiu Správneho súdu v Gelsenkirchene o povinnosti vrátiť deportovaného v rozpore s jeho rozhodnutím do Nemecka.Vyplýva to zo správy tlačovej agentúry DPA.Štyridsaťdvaročný Tunisan, niekdajší bodyguard šéfa teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, žil od roku 2005 v nemeckom meste Bochum spolu s manželkou a štyrmi deťmi a mesačne inkasoval sociálnu podporu vo výške 1168 eur.Nemecké úrady ho zatkli koncom júna a označili ho za potenciálnu teroristickú hrozbu. Odvtedy sa nachádzal v extradičnej väzbe.Samiho A. deportovali v piatok 13. júla ráno z Nemecka do jeho severoafrickej vlasti. Stalo sa tak napriek tomu, že Správny súd v Gelsenkirchene v predvečer tohto kroku jeho vyhostenie z krajiny nepovolil, pretože - ako konštatoval - zo strany tuniskej vlády neexistujú diplomaticky záväzné záruky, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. K mužovmu vyhosteniu došlo v čase, keď Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) ešte nedoručili fax so súdnym rozhodnutím z predchádzajúceho večera.