Mestu Trenčín narástol pre návratnú finančnú pomoc celkový dlh, na jedného obyvateľa vychádza 330 eur

Trenčín

Trenčín

Trenčíne

Trenčín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mestomalo k 31. januáru 2021 celkový dlh vo výške 18 miliónov eur, čo predstavuje sumu 330 eur na jedného obyvateľa. Vyplýva to z informácie o základných finančných ukazovateľoch mesta, ktorú na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva predniesla vedúca ekonomického útvaru Mestského úradu vMária Capová.Ešte pred desiatimi rokmi bol trenčiansky dlh prepočítaný na jedného obyvateľa vo výške 714 eur. „Mesto v rokoch 2011 - 2021 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu, percentuálne celkový dlh poklesol o viac ako 54 percent, čo v absolútnej výške predstavuje pokles o viac ako 21,6 milióna eur," uviedla Capová.Začiatkom minulého roka bol celkový dlh ešte nižší a pohyboval sa tesne nad hranicou 17 miliónov eur. „Nárast dlhu ovplyvnilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej pomoci z ministerstva financií vo výške 1 280 520 eur určenej na vykrytie samosprávnych funkcií mesta. Tá bola použitá do konca roka 2020 na bežné a kapitálové výdavky a splácať sa začne v roku 2024," doplnila Capová s tým, že predpokladaná výška celkového dlhu klesne do konca roka na 16,5 milióna eur.Mestomalo k 31. januáru 2021 popri návratnej finančnej pomoci od štátu spolu jedenásť bankových úverov prijatých v rokoch 2013 - 2020 s nesplatenou istinou 12,24 mil. eur a tri úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania s nesplatenou istinou 2,6 mil. eur.