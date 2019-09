Metallica ruší turné, Hatfield je na protialkoholickom liečení

Metallica

... vznikla v roku 1981 v Los Angeles. Súčasnú zostavu tvoria okrem Hetfielda gitarista Kirk Hammett, bubeník Lars Ulrich a basgitarista Robert Trujillo.



Debutovali v roku 1983 albumom Kill 'Em All, po ktorom nasledovali štúdiovky Ride The Lightning (1984), Master Of Puppets (1986), ...And Justice For All (1988), Metallica (1991), Load (1996), Reload (1997), St. Anger (2003), Death Magnetic (2008) a Hardwired... To Self-Destruct (2016).



V roku 2013 kapela zverejnila snímku Metallica: Through The Never, ktorú nakrútil režisér a fanúšik kapely Nimród Antal. Dokument v 3D formáte prináša netradičný pohľad na dianie na javisku aj v zákulisí, a to prostredníctvom príbehu jedného z členov štábu, mladíka Tripa, ktorého stvárnil Dane DeHaan.





28.9.2019 (Webnoviny.sk) - Spevák a gitarista kapely Metallica James Hetfield nastúpil na protialkoholické liečenie a skupina musela preto zrušiť plánované turné. Zvyšní traja členovia Metallicy to oznámili v piatok na Twitteri.Kapela tak ruší všetky vystúpenia v rámci turné, ktoré sa malo začať 17. októbra a počas ktorého mali odohrať päť koncertov v Austrálii a štyri na Novom Zélande.Podľa piatkového oznámenia zvyšných členov skupiny Hatfield bojoval so závislosťou od alkoholu dlhé roky a rozhodol sa opätovne podstúpiť odvykaciu liečbu.