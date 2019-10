Meteorológovia avizujú výraznú zmenu v počasí, od pondelka sa ochladí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Meteorológovia avizujú výraznú zmenu v počasí. Po dlhom mimoriadne teplom období babieho leta sa situácia už v najbližších hodinách začne meniť a na Slovensko príde ochladenie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.spresnili meteorológovia.Znamená to, že teploty vzduchu cez 20 stupňov Celzia boli v nedeľu na Slovensku posledný raz v tomto mesiaci.podotkol SHMÚ. Z nedeľných 18 až 23 stupňov Celzia sa v pondelok ochladí na 11 až 16 stupňov Celzia, na severe krajiny to bude len okolo deviatich stupňov Celzia.spresnili meteorológovia.Postupne sa podľa nich pridajú aj nočné mrazy, pričom v dolinách a kotlinách teplota postupne klesne na mínus štyri až mínus osem stupňov Celzia, výnimočne aj menej. Najchladnejšie ráno by podľa predpovedí malo byť to štvrtkové (31. 10.). Poklesne aj hranica sneženia, na severe môže prechodne snežiť už aj v stredných polohách.