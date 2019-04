Meteorológovia: Na väčšine územia platí výstraha pred prízemným mrazom

Na ilustračnej snímke zamrznutý kvet počas studeného rána. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. apríla (TASR) – Na väčšine územia Slovenska bude platiť od skorých ranných hodín v piatok 19. apríla výstraha pred prízemným mrazom. Platí od 3.00 h do 7.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Výstraha platí pre celé stredné Slovensko, sever krajiny, ale i pre časť východného a západného Slovenska. V týchto lokalitách sa podľa meteorológov očakáva vo výške piatich centimetrov nad povrchom ojedinele dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od mínus štyroch do nula stupňov Celzia.uviedli meteorológovia.Výstraha pred prízemnými mrazmi je vyhlásená aj na sobotu 20. apríla. Platiť by mala od 3.00 do 7.00 h pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Na Orave a v podtatranskom regióne môže teplota klesnúť od mínus piatich do nula stupňov Celzia.