Meteorológovia: November je nadmerne teplý, ale je bohatý na zrážky

Bratislava 12. novembra (TASR) - November je zatiaľ nadmerne teplý, ale aj bohatý na atmosférické zrážky. V minulom týždni boli na Slovensku zaznamenané výdatné zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uvádza na sociálnej sieti.Priemerná teplota vzduchu, po desiatich novembrových dňoch, dosiahla na západnom a kraji východného Slovenska viac ako deväť stupňov Celzia, uvádzajú meteorológovia. V obci Orechová v okrese Sobrance bola teplota až 10,5 stupňa Celzia." hovoria meteorológovia.Ako ďalej informuje SHMÚ, zrážky za prvé novembrové dni dosiahli na niektorých miestach viac ako 100 milimetrov. Bolo to predovšetkým na svahoch Nízkych Tatier. Nižšie úhrny zrážok boli v Banskej Bystrici, Telgárte, Lome nad Rimavicou a vo Švedlári.V nedeľu večer (10. 11.) klesla na krajnom severe Slovenska hranica sneženia a do rána (11. 11.) sa vytvorila nová snehová pokrývka aj na Štrbskom Plese, dva centimetre a v Oravskej Lesnej tri centimetre. Na Chopku dosiahla snehová pokrývka sedem centimetrov a na Lomnickom štíte 56 centimetrov.Po suchom októbri sa situácia zlepšila hlavne v povrchovej vrstve pôdy, uvádza SHMÚ. Výrazne sucho ostalo v hlbšej vrstve pôdy na Dolnom Zemplíne.uviedol ústav. Na väčšine územia pozorujú meteorológovia nadbytok pôdnej vlahy.