Globálne otepľovanie

Nezvyčajne vysoké nočné teploty

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prílev horúceho vzduchu, ktorý sa tiahne od Stredozemného mora až k Severnému moru, priniesol do veľkej časti západnej Európy prvú vlnu letných horúčav. V piatok teploty na mnohých miestach presiahli 30 stupňov Celzia.Meteorológovia tvrdia, že nezvyčajne skorá vlna horúčav je znakom toho, čo príde. Globálne otepľovanie spôsobuje, že teploty, ktoré boli predtým typické pre júl a august, sa začínajú vyskytovať omnoho skôr.„V niektorých častiach Španielska a Francúzska sú teploty o viac ako 10 stupňov vyššie, ako je priemer v tomto ročnom období," povedala Clare Nullisová, hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).Vo Francúzsku postihla vlna horúčav asi tretinu krajiny. Varovania pred lesnými požiarmi boli vydané od Pyrenejí na juhu až po oblasť Paríža.Teploty vo Francúzsku celý týždeň stúpali a v piatok na juhozápade prekročili 39 stupňov Celzia. Nezvyčajne vysoké sú i nočné teploty a horúčavy sa tiahnu aj do zvyčajne chladnejších oblastí v Bretónsku a Normandii na pobreží Atlantiku.V Nemecku, kde hasiči bojovali s niekoľkými lesnými požiarmi, národná meteorologická služba vydala predpoveď, že vysoké teploty budú pokračovať aj cez víkend, keďže horúčavy sa presúvajú do strednej a východnej Európy. Súčasná vlna horúčav v Európe sa začala takmer pred týždňom v Španielsku, kde teploty dosiahli 43 stupňov Celzia. Španielske úrady dúfajú, že počasie by sa mohlo v nedeľu opäť začať ochladzovať.