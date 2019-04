Meteorológovia upozorňujú na vietor i povodeň z topenia snehu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - V okrese Liptovský Mikuláš hrozí povodeň z topenia snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do štvrtka do 11.00 h. Informuje o tom na svojej webovej stránke.informuje SHMÚ. Hladiny môžu dosiahnuť a prekročiť vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.Veterno bude najmä na juhovýchode krajiny. Pre okresy Košice okolie, Košice mesto, Trebišov, Michalovce a Vranov nad Topľou platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. V týchto lokalitách sa očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 65 – 80 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do piatka 12. apríla do 18.00 h.