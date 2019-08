METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Na týchto miestach hrozia povodne

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami na severe Slovenska. Hydrologická výstraha prvého stupňa sa týka okresov Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Dolný Kubín. Ako informuje SHMÚ na svojej internetovej stránke, výstraha platí do 18.00 h.uviedli meteorológovia. Predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov je aj mimo tokov.SHMÚ varuje aj pred búrkami. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. V týchto okresoch je pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.priblížili meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí do utorka 27. augusta do 20.00 h pre celé Slovensko.Naopak, na východnom Slovensku meteorológovia upozorňujú na vysoké teploty. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Košice okolie, Košice mesto, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Teplota tu môže ojedinele dosiahnuť 33 stupňov Celzia.