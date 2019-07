Meteorológovia varujú: Po horúčavách prídu búrky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – Po vysokých teplotách, ktorá hrozia v sobotu popoludní na juhozápadnom Slovensku, sa v južnej polovici krajiny môžu už večer objaviť búrky s krúpami. Prostredníctvom výstrah o tom na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Výstraha pred horúčavou platí v sobotu od 15.00 do 18.00 h v okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, teplota v týchto regiónoch môže vystúpiť na 34 stupňov Celzia.Od 21.00 h je potrebné podľa meteorológov rátať s výskytom búrok, sprevádzaných padaním krúp. "Výstraha platí až do nedeľňajšieho (7. 7.) večera do 20.00 h v južnej polovici SR, vrátane dolného Záhoria na západe a okresov horného Zemplína na východe krajiny.dodávajú meteorológovia.