Meteorológovia varujú pred poľadovicou i silným vetrom na horách

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. decembra (TASR)- Vodiči i chodci by si mali v sobotu (14. 12.) dávať pozor na poľadovicu, ktorá sa môže tvoriť vo všetkých slovenských krajoch, okrem Bratislavského a Trnavského. Na horách stredného a severného Slovenska zas môže fúkať silný vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.Meteorológovia spresňujú, že so silným vetrom na horách, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, treba rátať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.