Meteorológovia varujú pred povodňami a búrkami, niektoré vodné hladiny na východe mierne klesli

Prvý stupeň pre okresy Tvrdošín a Liptovský Mikuláš platí od 6:00 do 12:00.

Búrky na východe

Zabezpečovacie práce po povodni

Zosuv pôdy

Príčinou sú vnútorné vody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok prvý stupeň varovania pred prívalovými povodňami. Informuje o tom na svojej webovej stránke.SHMÚ zároveň upozorňuje, že na východe Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky . Preto vydal varovanie druhého stupňa pred búrkami pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves.Výstraha platí od 8:00 do 10:00. Výstraha pred búrkami prvého stupňa platí v priebenu štvrtka aj na celé východné Slovensko a časť stredného Slovenska.Vodné toky východného Slovenska sú vo štvrtok ráno ustálené, niektoré hladiny mierne klesli. Vodohospodári však upozorňujú, že avizované búrky môžu tento stav zmeniť. Aj naďalej pretrvávajú stupne povodňovej aktivity v okresoch Prešov, Stará Ľubovňa, Sabinov a Bardejov.Informoval o tom Marián Bocák , hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ten má v teréne 71 pracovníkov a 50 kusov techniky. „Vykonávajú bezprostredné zabezpečovacie páce po povodni na miestach, kde je to možné. Ide najme o stabilizáciu svahov a odstraňovanie nánosov,“ uviedol hovorca.Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vo štvrtok ráno v obciach Malý Šariš, Rokycany, Milkušovce a Župčany v okrese Prešov, v obciach Mníšek nad Popradom, Jarabina, Kremná, Hraničné a Sulín v okrese Stará Ľubovňa a tiež v meste Stará Ľubovňa.V obci Gregorovce v Prešovskom okrese bol rovnako vyhlásený tretí stupeň a následne samospráva vyhlásila mimoriadnu situáciu pre zosuv pôdy.Druhý stupeň povodňovej aktivity majú v mestách Veľký Šariš, Lipany, v obciach Lúčka a Miľpoš v okrese Sabinov aj v Kvačanoch v okrese Prešov. Rovnako je to v obciach Lenartov a Zborov v okrese Bardejov a v obci Kamenica v Sabinovskom okrese.V mnohých prípadoch boli lokálne povodne podľa Bocáka spôsobené vnútornými vodami, teda stekaním vôd z okolitého prostredia, ako sú lesy a polia.