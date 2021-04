Meteorológovia varujú pred prízemnými mrazmi, pre celé Slovensko vydali výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.4.2021 - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred prízemnými mrazmi. Tie sú platné pre územie celého Slovenska od pondelka 26. apríla od polnoci. SHMÚ to uviedol na svojej webovej stránke.Meteorológovia upozorňujú, že v južnejších okresoch Slovenska sa teplota v noci a nad ránom môže pohybovať okolo -3 až 0 stupňov Celzia. V severnejších okresoch Slovenska môže dosahovať -6 až -2 stupne. Výstrahy platia do utorka 27. apríla do 7:00.