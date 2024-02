Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách, pre viaceré okresy vydali výstrahy

4.2.2024 (SITA.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre západoslovenské okresy Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda, Nitra, Šaľa, Galanta, Trnava, Pezinok, Senec a Bratislava výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom Výstraha pre spomenuté okrasy platí do 21:00, pričom rýchlosť vetra môže dosiahnuť 18 až 20 metrov za sekundu. Výstraha pred vetrom pe celé západné Slovensko platí aj na pondelok 5. februára. Vietor v rýchlosti 18 až 23 metrov za sekundu bude možné očakávať od ranných hodín až do 17:00.Pre severné Slovensko zase platia výstrahy pred silným vetrom na horách. Pre okresy Brezno, Porad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín platí výstraha druhého stupňa. Vietor tam môže dosiahnuť rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu. Táto situácia má platiť od nedele až do stredy 7. februára.V rovnakom čase platí výstraha prvého stupňa pre okresy Kežmarok, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Martin a Žilina.Vietor na horách v týchto okresoch môže dosiahnuť rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu.