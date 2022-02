Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách, v dvoch okresoch hrozí povodeň

aktualizované 17. februára, 9:45



Hrozí mohutná víchrica

Bratislavská ZOO ostane zatvorená

Výstraha pred povodňou

17.2.2022 (Webnoviny.sk) -Meteorológovia vydali výstrahy tretieho stupňa pred pred silným vetrom. Výstraha platí vo štvrtok do 15:00 a týka sa okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok a Tvrdošín.Vietor na horách tam môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 180 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke.„Priemerná rýchlosť vetra môže dosahovať 30 až 36 m/s, čo predstavuje 110 až 130 km/h, teda mohutnú víchricu až orkán. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," varujú meteorológovia. Pre väčšinu okresov Slovenska je pred vetrom vydaná aj meteorologická výstraha druhého, respektíve prvého stupňa.SHMÚ tiež upozorňuje na snehové jazyky a záveje, ktoré sa budú tvoriť v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.Bratislava upozorňuje na silný vietor, ktorý na štvrtok predpovedá SHMÚ. „Na celý štvrtok je predpovedaný silný vietor na území Bratislavy, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť viac ako 60 km/h a v nárazoch až 105 km/h," uvádza hlavné mesto na sociálnej sieti a neodporúča pohyb po parkoch, cintorínoch a lesoch. „Takáto rýchlosť vetra je nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," dodáva mesto.Z dôvodu silného vetra bude vo štvrtok zatvorená aj bratislavská zoologická záhrada (ZOO). „SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred vetrom. Pre bezpečnosť návštevníkov preto zostáva ZOO v tento deň zatvorená," uvádza ZOO na sociálnej sieti. Návštevu lesoparku odporúčajú odložiť aj Mestské lesy v Bratislave. „Za takýchto podmienok môžu padať aj zdravé stromy, návštevu lesoparku preto z bezpečnostných dôvodov odložte na iný deň," vyzývajú mestské lesy návštevníkov.Pre okresy Prievidza a Turčianske Teplice vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. V okrese Prievidza do 11:00 a v okrese Turčianske Teplice platí do 13:00.Vzhľadom na existujúce snehové zásoby, oteplenie a spadnuté kvapalné zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch v povodí hornej Nitry, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov.