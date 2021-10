Meteorológovia varujú pred silným vetrom v niektorých okresoch Slovenska

V niektorých okresoch Slovenska sa môže vo štvrtok vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.





Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec a Dunajská Streda od 14.00 do 18.00 h. Pre Starú Ľubovňu, Kežmarok, Poprad, Námestovo, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín meteorológovia vydali výstrahu od 7.00 h do 17.00 h.Vo štvrtok sa môže vyskytnúť na severe Slovenska aj silný vietor na horách. Výstraha prvého stupňa platí od 7.00 do 9.00 h. Počas celého dňa, od 9.00 do 21.00 h, bude však pre silný vietor na horách platiť výstraha druhého stupňa. Prvý stupeň výstrahy bude pokračovať vo štvrtok v noci.Týkať sa to má okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. "Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu," tvrdí SHMÚ.