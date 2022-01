Meteorológovia varujú pred vetrom a nízkymi teplotami, okresu Michalovce zas hrozia povodne

aktualizované 11. januára 2022, 10:18



Tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje

Vydali aj varovanie pred vetrom

Platí aj výstraha pred nízkymi teplotami

11.1.2022 (Webnoviny.sk) -Pre okres Michalovce naďalej platí výstraha druhého stupňa pred povodňami z topiaceho sa snehu a dažďa. Varovanie platí do 20:00.Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke, v dôsledku spadnutých zrážok, topenia snehovej pokrývky na území západnej Ukrajiny budú na toku Latorica pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity.V okrese Michalovce sa miestami očakáva tvorba snehových jazykov a závejov. Výstraha 1. stupňa platí do 12. januára do 20:00. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.Meteorológovia varujú aj pre silným vetrom v okrese Michalovce. Výstraha 1. stupňa platí dnes do 22:00. Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 12 m/s (45 km/h), krátkodobo v nárazoch rýchlosť 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h). Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.Meteorológovia v utorok varujú aj pred vetrom. Výstrahu prvého stupňa vyhlásili v ôsmich okresoch západného Slovenska a to: Bratislava, Pezinok, Senec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava. Prvý rizikový stupeň platí aj pre okresy: Brezno, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou.Výstraha na týchto miestach platí do 21:00. Rýchlosť vetra môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu, respektíve 65 až 85 kilometrov za hodinu.SHMÚ tiež upozorňuje na vietor na horách. Výstrahu prvého stupňa vyhlásili v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín.Výstrahu prvého stupňa vyhlásil SHMÚ aj pre nízke teploty. Upozorňuje na to, že v stredu 12. januára od 00:00 do 8:00 môže v okresoch Kežmarok, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca teplota klesnúť až na -16 stupňov Celzia.