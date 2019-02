Meteorológovia varujú pred vetrom v nížinách i na horách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvýšená lavínová hrozba platí vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vetrom v nížinách i na horách počas soboty. V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.Výstraha prvého stupňa platí do 12. hodiny v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.spresňujú meteorológovia s tým, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Banskobystrického, Prešovského a Nitrianskeho kraja. "varuje SHMÚ. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Od obeda 12. hodiny by však vietor mal poľaviť. Preto od poludnia do 18. hodiny platí pre niektoré regióny výstraha prvého stupňa.Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí v sobotu vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Vplyvom dažďových zrážok v priebehu noci sa snehový profil do 2000 metrov nad morom premočil a oťažel.upozornil Buliak.Dodal, že uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. „povedal.V sobotu ráno prevládalo v horských oblastiach Slovenska zamračené teplé počasie. Teploty dosahovali od mínus štyri stupne Celzia v najvyšších polohách po plus štyri stupne na podhorí. Na hrebeňoch fúkala juhozápadná víchrica o sile 72 až 92, v nárazoch 126 kilometrov za hodinu.