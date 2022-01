Meteorológovia vydali 2. stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách, v niektorých okresoch hrozí poľadovica

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom na horách v okresoch severného Slovenska. Ako informoval na svojom webe, ide o okresy Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Ružomberok a Banská Bystrica. Výstraha trvá od 10:55 do pondelka 31. januára do polnoci.Meteorológovia očakávajú miestami nad pásmom lesa prechodne výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 – 44 metrov za sekundu (135 – 160 km/h) a/alebo okolo 26 metrov za sekundu (95 km/h).Snehové jazyky a záveje hrozia v Prešovskom kraji, Banskej Bystrici, Brezne, Rožňave a Spišskej Novej Vsi a v Trenčianskom kraji okrem okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Výstraha trvá do 6:00 nasledujúceho dňa.Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa aj pred poľadovicou pre všetky okresy v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji a väčšinu okresov v Košickom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Výstraha platí od 20:00 do 9:00 nasledujúceho dňa. Pre okresy v Košickom kraji od 23:00.