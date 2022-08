Meteorológovia vydali výstrahu 2. stupňa pred horúčavami, v sobotu klesne teplota o viac ako desať stupňov

Prílev tropického vzduchu

Teploty v sobotu výrazne klesnú

5.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na piatok sú v platnosti výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred horúčavami, od soboty však meteorológovia hlásia mierne ochladenie.Výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami platia do večera na celom južnom a juhozápadnom území Slovenska. Teploty tam môžu dosiahnuť až 37 stupňov Celzia.V sobotu zostáva v platnosti výstraha druhého stupňa len v okresoch Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota. Na zvyšku územia sa v sobotu mierne ochladí, hrozia aj búrky.Ako na sociálnej sieti uvádza meteorológ Norbert Polčák , do našej oblasti silnie prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu, čo sa prejaví aj na maximálnej dennej teplote, ktoráa.„Tých 37 stupňov bude najpravdepodobnejších na juhu západného a stredného Slovenska. V severných okresoch, niekde na Orave alebo na Spiši, bude teplota okolo 30 stupňov,“ informuje Polčák.V sobotu (6. augusta) očakáva meteorológ výraznejšiu zmenu v počasí, ktorú prinesie od západu studený front. V priebehu dňa bude polooblačné až oblačné počasie a miestami sa vyskytnú prehánky a búrky.Rozfúka sa pomerne silný severozápadný až severný vietor., pritom naV nedeľu 7. augusta by malo byť podľa Polčáka na Slovensku polooblačné až oblačné počasie, zrážky sa vyskytnú už len ojedinele a na severe sa ochladí na 20 až 25 stupňov Celzia. Na juhu bude teplejšie, 25 až 30 stupňov.V nasledujúcich dňoch nového týždňa očakáva meteorológ polooblačné až oblačné počasie, lokálne sa budú vyskytovať prehánky, prípadne búrky, ale po teplotnej stránke k výraznejšej zmene nedôjde. Na severe 20 až 25 a na juhu 25 až 30 stupňov Celzia.