Meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa pred povodňami v niekoľkých okresoch Slovenska

26.12.2023 (SITA.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy druhého stupňa pred povodňami. Výstrahy sa týkajú niekoľkých okresov na západnom a strednom Slovensku.Meteorológovia upozorňujú na druhý stupeň pred povodňami v okresoch Turčianske Teplice, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, kde výstraha platí do utorkových obedňajších hodín.V okresoch Skalica, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Levice-západ, Levice-východ a Žarnovica platí výstraha do obedňajších hodín v stredu 27. decembra a v okrese Senica, v ktorom výstrahy platia do štvrtku 28. decembra do 12:00.