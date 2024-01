Meteorológovia vystríhajú pred silným vetrom na juhu východného Slovenska aj v hlavnom meste

2. stupeň výstrahy pre vetrom

Možnosť tvorby poľadovice

7.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 2. stupňa pred vetrom od nedele do pondelka 8. januára do 20:00, a to pre južné okresy východného Slovenska Roňava, Košice - okolie, Košice, Trebišov, Michalovce a pre okres Brezno na strednom Slovensku. Rovnaká výstraha platí dnes do 20:00 aj pre okresy Bratislava a Pezinok na západnom Slovensku.V okresoch s vyhláseným 2. stupňom výstrahy pre vetrom sa ojedinele očakáva silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 23 až 29 m/s (85 až 105 km/h) a v priemere okolo 16 m/s (60 km/h).Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.Výstrahy 1. stupňa pred vetrom platia na celom západnom Slovenska s výnimkou okresov Bratislava a Pezinok (2, stupeň, pozn. SITA), ale aj vo väčšine okresov východného a severného územia Slovenska.Zvýšiť opatrnosť na cestách by mali vodiči aj vzhľadom na možnosť tvorby poľadovice, 1. stupeň platí na nedeľu pre veľkú väčšinu územia Slovenska. V severných okresoch platí tiež výstraha 1. stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov.