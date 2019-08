Meteorológovia vyzývajú turistov na opatrnosť

Na snímke turisti počas prechádzky. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 23. augusta (TASR) - Meteorológovia v súvislosti so štvrtkovými (22. 8.) tragickými udalosťami v Tatrách pripomínajú, aby turisti vo vysokohorskom prostredí nepodceňovali počasie a boli opatrní. Ak sa v teréne blíži búrka, majú podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zísť do nižších polôh a úplne sa vyhnúť štítom. Na sociálnej sieti SHMÚ informuje, že ak chcú turisti vyraziť do hôr aj v prípade hroziacich búrok, mali by ísť skoro ráno a sledovať oblohu a radar.napísali meteorológovia na sociálnej sieti.Nebezpečné je podľa SHMÚ aj okolie týchto oblastí, po ktorom môže prúd stiecť, čiže sedlá, reťaze, mokré predmety, prúdy vody.dodali odborníci.Meteorológovia upozorňujú, že štvrtkové počasie vo vysokých horách sa dalo predvídať.napísal SHMÚ na sociálnej sieti.Jeden z turistov, ktorých vo štvrtok v Západných Tatrách zasiahol blesk, neprežil. Zranené sú ďalšie dve osoby, z toho jedna ťažko a druhá ľahko. Zranená je česká turistka, ktorá bola s kolegom na vrchole Baníkova. Kolegu zhodila tlaková vlna do Baníkovského kotla, pád neprežil. Na hrebeni Západných Tatier zasiahol blesk aj slovenského turistu.