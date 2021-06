MetLife do roku 2030 investuje 500 miliónov dolárov do sociálnej a enviromentálnej oblasti

O spoločnosti MetLife

Vyhlásenie o budúcich záväzkoch

25.6.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť MetLife sa zaväzuje k novým investíciám so spoločenským dopadom vo výške 500 miliónov amerických dolárov do roku 2030. Informovala o tom prostredníctvom výročnej správy o udržateľnosti , ktorá bola zverejnená tento týždeň. Z tejto sumy vyčlenila 25% pre oblasť týkajúcu sa klimatických zmien a ďalej sa MetLife zameria na podporu finančnej gramotnosti nesebestačných ľudí, čo zahŕňa podporu rasovej a rodovej rovnosti v nízkopríjmových a etnicky rozmanitých komunitách.Správa zdôrazňuje záväzok spoločnosti MetLife podporiť diverzitu, rovnosť a inklúziu nielen na pracovisku, ale v celej spoločnosti. MetLife sa stala v roku 2020 prvou poisťovňou so sídlom v USA, ktorá podpísala "Princípy OSN pre posilnenie postavenia žien". Poisťovňa prichádza s plánmi na odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi v oblasti vedenia, na pracovisku, na pracovnom trhu a v komunitách. Spoločnosť ku koncu roka 2020 celkovo zamestnávala 52 percent žien, v správnej rade sú ženy zastúpené 33 percentami, na výkonných pozíciách 30 percentami a v oblasti vedenia 42 percentami."Ako globálna poisťovňa a účelovo zameraná spoločnosť sa snažíme vytvoriť istejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetky naše zúčastnené strany," povedal prezident a generálny riaditeľ spoločnosti MetLife Michel Khalaf. "V nadväznosti na naše 153-ročné dedičstvo v oblasti poskytovania finančnej istoty posilňujeme naše záväzky voči znevýhodneným komunitám, záväzky v oblasti životného prostredia a klímy, rovnosti a inklúzie, fyzického a duševného zdravia a hospodárskeho rastu," dodal.Správa zahŕňa aktivity MetLife týkajúce sa vytvárania pozitívnych zmien na viac ako 40 trhoch, kde spoločnosť pôsobí. Medzi míľniky spoločnosti v tejto oblasti od roku 2020 patria napríklad, že prostredníctvom prémiových kreditov a príspevkov poskytli MetLife a MetLife Foundation úľavu vo výške viac ako štvrť miliardy dolárov, aby pomohli ľuďom po celom svete sa vyrovnať s dôsledkami pandémie COVID-19.Ďalej MetLife a MetLife Investment Management udržiavali rast pracovných miest, vytváranie zisku a finančnú stabilitu investovaním 659,6 miliárd amerických dolárov do celkových aktív.Nadácia MetLife sa zaviazala počas troch rokov poskytnúť okrem súčasnej ročnej podpory vo výške desať miliónov dolárov ďalšiu podporu na propagáciu vzdelávacích a kariérnych príležitostí pre Afroameričanov a to vo výške päť miliónov dolárov. Suma je určená na podporu podnikania Afroameričanov, rasovej spravodlivosti a komunít. Spoločnosť MetLife tiež odštartovala program Excelerate, ktorý pomáha afroamerickým talentom na pozíciách stredného manažmentu dosiahnuť vyššie pozície.Súčasťou 11 nových cieľov v oblasti životného prostredia sa spoločnosť MetLife zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov o ďalších 30 percent od roku 2019 do roku 2030 a vyčlenila sumu 20 miliárd dolárov na nové zelené investície v oblastiach obnoviteľnej energie, budov s certifikáciou LEED a zelené dlhopisy do roku 2030.Prevádzka MetLife je od roku 2016 uhlíkovo neutrálna, jej zelené investície v súčasnosti presahujú 28,7 miliárd amerických dolárov a zahŕňajú podporu energeticky efektívnych nehnuteľností a projektov v oblasti obnoviteľnej energie.Spoločnosť MetLife spustila Plán financovania trvalo udržateľného podnikania k ďalšiemu zladenie investičných a obchodných priorít a podpísala dohodu o podpore zelených investícií vo výške 750 miliónov amerických dolárov."Veríme, že udržateľnosť musí byť ústredným bodom našej obchodnej stratégie a kľúčovým ukazovateľom v každom aspekte nášho podnikania", povedal generálny riaditeľ MetLife CZ a SK Mario Valdes. "V spojení našich zamestnancov, produktov a služieb, našich investícií a komunít môžeme výrazne prispieť k dobrej veci a pozitívnym spoločenským zmenám."Celú správu a viac informácií o záväzkoch spoločnosti MetLife nájdete na metlife.com/sustainability MetLife, Inc. je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, správy aktív a zamestnaneckých benefitov a pomáha svojim individuálnym a firemným klientom sa orientovať v meniacom sa svete pre zabezpečenie finančnej istoty.Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868 a svoje pobočky má vo viac ako 40 krajinách sveta. Popredné postavenie si dlhodobo udržuje v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií na www.metlife.com Vyhlásenie v tejto správe týkajúcej sa budúcich záväzkov vychádzajú z predpokladov a očakávaní, ktoré zahŕňajú rizikové faktory, ktoré MetLife, Inc. opisuje v dokumentoch pre Komisiu pre cenné papiere a burzy v USA. Budúce výsledky MetLife sa môžu líšiť a spoločnosť nemá žiadnu povinnosť opravovať alebo aktualizovať vyššie uvedené vyhlásenia.Informačný servis