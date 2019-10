MetLife získalo ocenenie Slovak Superbrands Award už po piaty raz

Foto: MetLife Foto: MetLife

Bratislava 3. októbra (OTS) - Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať ich ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je program Superbrands uznávaný ako rešpektované ocenenie v 90. krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council má pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti.MetLife sa tak zaradilo do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. „,“ povedal riaditeľ marketingu a komunikácie spoločnosti MetLifepo slávnostnom odovzdávaní ocenenia, ktorého prebehlo v stredu (2.10.) v bratislavskom hoteli Carlton.Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality MetLife a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach. Budovanie silnej značky je naďalej jedným z kľúčových bodov stratégie spoločnosti a ocenenie je, podľa jej predstaviteľov zadosťučinením, že smerovanie spoločnosti je správne. Je to pozitívna spätná väzba na silu a hodnotu značky MetLife.Viac informácií o MetLife získate na stránke www.metlife.sk