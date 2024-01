Metropola východu chystá výstavbu futbalovej akadémie pre mládežníkov FC Košice

Postavia šesť ihrísk

Výstavba akadémie

22.1.2024 (SITA.sk) - Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže tím FC Košice hráva svoje domáce stretnutia v novej Košickej futbalovej aréne a aktuálne sa v „metropole východu" chystá aj ďalší projekt so skratkou KFA. Ide o investíciu do Košickej futbalovej akadémie.Plán je postaviť šesť ihrísk s prírodným aj umelým povrchom plus trojposchodovú budova so zázemím pre mládežníkov klubu FC Košice. Súčasťou toho budú šatne, jedáleň s vlastnou kuchyňou a medicínske priestory. Moderné tréningové centrum bude po dokončení spĺňať všetky kritéria najvyššej kvality.Košický klub informuje, že už je pripravené všetko podstatné na to, aby prišlo k výstavbe akadémie. „Toto centrum vyrastie v maďarsko-slovenskej spolupráci na 8,2-hektárovom pozemku v mestskej časti Nad jazerom. Chýbajú už len potrebné povolenia od košickej samosprávy," referoval klub prostredníctvom tlačovej správy pre agentúru SITA.Spoločnosť Slovak Sport Development ako investor akadémie a vedenie FC Košice priebežne rokovali so zástupcami mesta Košice.„Vedenie mesta Košice nás nepretržite podporovalo a dúfam, že čo najskôr od neho dostaneme povolenia potrebné na začatie výstavby. Je to začiatok najvyššej súkromnej investície do športu v našom meste,“ uviedol Dušan Trnka ako prezident FC Košice.Podľa Trnku je výstavba akadémie veľmi dôležitá pre klub aj pre všetkých milovníkov futbalu z Košíc a východného Slovenska.„Vybudovaním kompletnej infraštruktúry budeme na špici mládežníckeho futbalu na Slovensku a mladí futbalisti, ktorí reprezentujú náš klub a mesto, budú môcť trénovať v podmienkach najvyššej úrovne,“ dodal.